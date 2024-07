PC prende mais 4 suspeitos de envolvimento no sequestro de médica em Belém

Quatro homens foram presos pela Polícia Civil do Pará (PCPA) nesta quinta-feira (25/7) suspeitos de envolvimento no sequestro de uma médica no bairro da Cidade Velha, em Belém. O crime aconteceu no dia 23 do mês passado, na saída de uma festa e, de acordo com a PCPA, foi orquestrado por um presidiário do Rio de Janeiro. Anteriormente, outros três homens e duas mulheres já haviam sido presos também por participação no crime. As novas capturas, realizadas pela Delegacia de Repressão a Roubo a Bancos e Antissequestro (DRRBA) na segunda fase da operação “Radice”, aconteceram em Ananindeua e na capital paraense.

Este novo trabalho policial teve objetivo de cumprir cinco mandados de buscas e apreensão e mais quatro ordens judiciais de prisão preventiva pelo crime de extorsão mediante sequestro. Na ocasião, foram presos os alvos: Manoel Neto Santos de Castro, Werich Mateus Silva Trindade, Mighel Augusto das Graças Lobato e Wilker Farias Ferreira. Todos permanecem à disposição da Justiça.

O caso

Na mesma data em que a médica foi sequestrada, a Polícia Civil tomou conhecimento do caso. O companheiro da vítima denunciou o crime na Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO).

Conforme o relato do namorado da médica, duas pessoas estariam exigindo R$ 200 mil pelo resgate da mulher. A DRCO, a partir das investigações, conseguiu identificar que o cativeiro que ela estava sendo mantida refém ficava no bairro do Paar, em Ananindeua, na Grande Belém.

Os policiais civis se deslocaram até o local. Ao chegarem no cativeiro, ainda de acordo com a polícia, encontraram dois sequestradores armados. Um deles, de nome não informado, atirou contra a PC, foi baleado e morreu logo em seguida. No fim da ação, três homens e duas mulheres foram detidos por suspeita de participação no crime. A médica foi libertada em segurança e seus pertences foram recuperados.

O titular da DRCO, delegado Fausto Bulcão, contou que o primeiro suspeito localizado estava com o celular da médica e foi responsável por passar detalhes do crime. Com isso, os policiais civis foram para a área do Paar, onde encontraram o veículo da médica e prenderam um dos olheiros do cativeiro.

O delegado-geral da PCPA, Walter Resende, em uma coletiva de imprensa, disse que a vítima foi abordada pelos criminosos que fingiram serem agentes de segurança pública tentando ajudá-la.

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) confirmou que o mentor do crime, de nome não revelado, realizou tudo de dentro de um presídio do Rio de Janeiro, onde cumpre pena. Ele foi ouvido pela Delegacia Antissequestro (DAS) e detido mais uma vez, agora, pelo sequestro da médica. Logo depois o presidiário foi transferido para a Penitenciária Laércio da Costa Pelegrino (Bangu 1), de segurança máxima. A Seap do Rio de Janeiro abriu uma sindicância para apurar o caso.