Médica presa após sequestro de recém-nascida é investigada em caso de homicídio

A médica neurologista Cláudia Soares Alves, de 42 anos, presa nesta quarta-feira (24) suspeita de sequestrar uma recém-nascida em uma maternidade de Minas Gerais e levar a criança para o estado de Goiás, é investigada por suposto envolvimento no homicídio de uma farmacêutica, ocorrido quatro anos antes. O delegado de homicídios de Uberlândia, Carlos Fernandes, confirmou a informação ao portal G1, mas não detalhou qual seria a participação de Cláudia Alves no crime.

Renata Bocatto Derani, de 38 anos, foi assassinada a tiros no dia 7 de novembro de 2020, quando chegava ao trabalho, no Bairro Presidente Roosevelt, em Uberlândia. Antes de fugir, o assassino jogou um pacote e nele estava uma carta. A polícia não divulgou o conteúdo da carta, mas informou que os investigadores trabalham com a possibilidade de motivação passional,

O inquérito sobre esse homicídio está em curso e não chegou à fase de indiciamento.

Sequestro de bebê

Na noite de terça-feira (23.07), uma mulher que se identificou como pediatra entrou em um hospital e sequestrou uma bebê recém-nascida, no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU). Imagens de câmeras de segurança flagraram a ação da mulher, que saiu do hospital com a bebê dentro da mochila e fugiu em um carro vermelho. No dia seguinte, pela manhã, a polícia prendeu Cláudia Soares Alves como autora do sequestro.

A criança, que tinha nascido apenas três horas antes de ser levada da maternidade, foi localizada na clínica de Cláudia Alves, em Itumbiara (GO).

Em contato com o portal G1, o advogado da suspeita, Vladimir Rezende, afirmou que ela faz acompanhamento psiquiátrico há alguns meses por conta da morte da mãe e toma medicamentos controlados. Segundo a defesa, por conta de uma suposta gravidez, Cláudia precisou mudar a medicação e teve um surto, que a levou a sequestrar a recém-nascida. "Com a alteração dos medicamentos, ela deu um surto, um surto psicótico. Tem um laudo clínico relatando toda a situação dela. Nossa defesa vai ser essa, porque realmente é o que aconteceu", declarou.