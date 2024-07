Médica suspeita de sequestrar bebê em Uberlândia é presa em Goiás, diz PC

Claudia Soares Alves, de 42 anos, a médica que sequestrou uma bebê 3 horas depois do nascimento em Uberlândia, Minas Gerais, foi presa na manhã desta quarta-feira (24), em Itumbiara, no sul de Goiás. Segundo a Polícia Civil, a criança também foi resgatada na cidade.

A ação aconteceu por meio de troca de informações com as polícias civis dos dois estados. O bebê foi sequestrado do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU) na noite de terça-feira (23).

VEJA MAIS

Imagens registraram quando ela chega no hospital vestindo roupas de profissionais de saúde e uma máscara que cobria o rosto. Em seguida, ela pega a bebê, entra no carro e vai embora.

O hospital informou à polícia de MG que a mulher se apresentou como pediatra e usava um crachá da Universidade. O caso também é investigado internamente pela unidade.

Sequestro

O pai da bebê, o motorista Édson Ferreira, contou à polícia como foi a ação da mulher. Ele disse que ela chegou a verificar se a esposa dele tinha leite para amamentar a criança.

“Ela era muito bem articulada. Entrou, mexeu nos peitos da minha esposa para ver se tinha leite. Disse que era pediatra e que ia levar a bebê para se alimentar. Minutos depois, eu vi que a minha menina não voltava, e aí percebemos que ela tinha sido levada”, contou.

De acordo com a PM, a mulher saiu da porta do hospital com a bebê dentro de uma mochila e fugiu em um carro vermelho.