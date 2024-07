Recém-nascida é sequestrada de hospital por falsa médica; polícia faz buscas

Uma mulher que se identificou como pediatra entrou em um hospital e sequestrou uma bebê recém-nascida, na noite desta terça-feira (23.07). O caso aconteceu no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU), em Minas Gerais. A polícia faz buscas pela criança, que tinha nascido apenas três horas antes do sequestro.

Imagens de câmeras de segurança flagraram a ação da falsa médica, que saiu do hospital com a bebê dentro da mochila e fugiu em um carro vermelho. A suspeita usava um crachá da Universidade, segundo o HC-UFU.

A menina sequestrada nasceu por volta das 20h, de cesárea. Em entrevista à TV Integração, o pai da bebê, o motorista Édson Ferreira, contou que a falsa médica "era muito bem articulada" e afirmou que levaria a menina para se alimentar. “Entrou, mexeu nos peitos da minha esposa para ver se tinha leite. Disse que era pediatra e que ia levar a bebê para se alimentar. Minutos depois, eu vi que a minha menina não voltava e aí percebemos que ela tinha sido levada”.

VEJA MAIS

Segundo o HC-UFU, uma apuração interna sobre as circunstâncias do caso foi iniciada. O hospital informou, ainda, que está colaborando com as investigações.