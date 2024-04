Casal é investigado por suspeita de tentar vender bebê de 4 dias de vida por R$ 500

Um casal é investigado pela Polícia Civil por tentar vender um bebê recém-nascido de apenas quatro dias por R$ 500,00 na cidade de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. O caso teria ocorrido na noite desta última terça-feira (16). Segundo as autoridades, a mulher é mãe da criança. Ainda não se sabe se o homem que estava junto da suspeita é o pai do bebê. Conforme o Conselho Tutelar, ambos são moradores de Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, e já vinham sendo supervisionados.

Conforme informações da Brigada Militar (BM), uma equipe foi enviada para atender a uma denúncia anônima no bairro Cruzeiro do Sul. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram uma mulher de 21 anos e um homem de 38 anos segurando a criança. Ambos negaram a tentativa de venda do recém-nascido.

A equipe constatou que o casal estava sem os documentos e que o bebê ainda não havia sido registrado. Além disso, a BM verificou que os dois estavam sob monitoramento por tornozeleira eletrônica. Eles não estavam utilizando o dispositivo no momento da abordagem policial. Os suspeitos foram conduzidos à delegacia e foram liberados em seguida. O bebê foi encaminhado para um abrigo municipal e está sob os cuidados do Conselho Tutelar.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora web de oliberal.com Rayanne Bulhões)