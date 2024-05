Bebê recém-nascido é atingido por bala perdida em hospital

Uma bebê recém-nascida foi atingida de raspão por uma bala perdida horas após seu nascimento dentro do hospital Barão de Lucena, no Recife (PE). O caso ocorreu na noite do último domingo (26.05). A criança passa bem.

O quarto onde o bebê estava ficava no quinto andar do prédio. A suspeita é que o disparo tenha vindo da rua. O pai da criança relatou à Polícia Militar que escutou o barulho distante de um tiro e, em seguida, encontrou um projétil perto da cabeça de sua filha. O pai não quis formalizar a queixa na delegacia.

A Polícia Civil informou que a delegacia do Cordeiro irá investigar o caso. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco informou que as mães que estavam nos leitos próximos foram transferidas para outros alojamentos do hospital para que o trabalho de perícia fosse realizado.

*Iury Costa, estagiário, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia