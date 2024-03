Mulher encontra recém-nascido abandonado em balde

Um recém-nascido foi encontrado ainda com o cordão umbilical, na madrugada do sábado (23), em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado.

O recém-nascido foi levado a um hospital, internado e passa bem. "Olha o que eu achei. Alguém acredita nisso? Parece que eu pari, né? Mas o filho não é meu não", disse a mulher sem acreditar no que estava acontecendo.

A mulher que o encontrou, passava pelo Avenida Independência, no Setor Cidade Livre, quando encontrou o bebê. A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado.

Conforme apurou a TV Anhanguera, a mulher e o filho estavam passando pela avenida quando ouviram barulho de choro e, quando se aproximaram do balde, viram o recém-nascido. A mulher levou o bebê para o Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (Hmap) e depois o encaminhou para o Hospital do Setor Garavelo.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Aparecida de Goiânia confirmou o caso e disse que o bebê está bem e com estado de saúde estável.

"A Secretaria de Saúde de Aparecida de Goiânia (SMS) informa que na madrugada de hoje, 23 de março, o SAMU foi acionado pela equipe do HMAP para atendimento de um recém-nascido que, segundo informações do acompanhante, foi encontrado em via publica. O bebê foi encaminhado para a Maternidade Municipal e está bem, estável. O Conselho Tutelar já foi acionado", diz a nota da secretaria.

A Delegacia de Proteção a Criança e Adolescente (DPCA) está trabalhando para identificar os pais do recém-nascido.