Ainda com cordão umbilical, recém-nascido é abandonado em Capanema

Moradores encontraram, na madrugada deste sábado, 26, um recém-nascido que havia sido deixado às margens da rua Leandro Pinheiro com a Duque de Caxias, no Bairro Tancredo Neves, em Capanema, no Pará. Segundo informações do Delegado da Polícia Civil, Vinicius Medeiros, a criança recém-nascida foi abandonada ainda com cordão umbilical e suja de terra, com formigas pelo corpo.

O bebê foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Capanema, município aonde vem recebendo atendimento médico e está fora de perigo. Foi instaurado o Inquérito Policial para apuração dos fatos e identificação da responsável. O Conselho Tutelar também foi acionado e irá cuidar da guarda da criança.