Menino de 2 anos desaparece em parque abandonado

A Polícia Civil faz buscas para encontrar o menino de 2 anos, que sumiu durante passeio com a mãe e o padrasto, no sábado (10), na cidade de Londrina, no Paraná.

A mãe contou à polícia que colocou a criança dentro do carro, e revezou com o namorado para pegar os pertences deixados por eles no chão. “Eu tenho quase certeza que na hora que eu falei para ele (namorado) pegar a mangueira do narguile que estava no chão deve ter sido alguma brecha para o meu filho sair”, disse a mãe.

O casal percebeu o desaparecimento do menino quando estava a dois quilômetros do Parque. O casal disse que foi ao parque abandonado para descansar. O homem e a mulher foram ouvidos na delegacia e liberado após reforçar a versão.

A maior preocupação da família é que a criança tem dificuldades para se comunicar. Neste momento, a polícia faz buscas no local com o auxílio do Corpo de Bombeiros.

Mergulhadores e um cão farejador também foram acionados. O caso é investigado pela Polícia Civil.