PM prende suspeito de tentar matar 'Nenê' com facada na barriga em comunidade ribeirinha de Santarém

José Viana da Silva foi preso pela Polícia Militar, na manhã deste domingo (11), suspeito de tentar matar Dorenilson Silva dos Reis, conhecido como “Nenê”, com uma facada na barriga em Santarém, oeste do Pará. O crime, segundo a PM, teria ocorrido na comunidade ribeirinha de Inanu, mais precisamente na região do Lago Grande, onde a vítima mora. Ainda não se sabe o que teria motivado a tentativa de homicídio.

Militares do 3º Batalhão foram comunicados de que o crime teria ocorrido de madrugada. Por volta das 8h, uma guarnição se deslocou até a comunidade. Ao chegarem no local, a polícia foi informada pelo vice-presidente de Inanu que “Nenê” já teria sido encaminhado ao Pronto Socorro Municipal de Santarém. Até a última atualização desta matéria, o estado de saúde de Dorenilson não tinha sido divulgado.

Os agentes se deslocaram até a casa de José Viana e o encontraram no imóvel. Ele foi algemado e levado à delegacia da Cidade. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à PC e aguarda retorno.