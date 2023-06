'Bodega' é preso suspeito de tentar matar 'Dino' em Moju, nordeste paraense

Manoel Maria Barbosa Tavares, conhecido como “Bodega”, foi preso, na tarde desta terça-feira (6), em Moju, nordeste paraense. Ele é investigado pela tentativa de homicídio do empresário Antônio Dino, que ocorreu ainda nesta tarde, na avenida das Palmeiras, centro comercial da cidade. A vítima estava dentro de um veículo particular, quando foi baleada pelo suspeito, que surgiu em uma bicicleta. As informações são do portal Manchete.

A polícia chegou rapidamente a Bodega após depoimento prestado pela vítima, que foi socorrida e levada à Unidade Mista de Saúde do município. Dino apresenta ferimentos superficiais e na região do braço, mas, até a última atualização, o quadro de saúde do empresário era estável. Ele contou aos policiais que tinha uma rixa antiga com Manoel, o que teria motivado o crime.

O acusado foi encontrado na rua José Lameira, no bairro Pedreira, após a polícia receber informações precisas do paradeiro de Manoel. Com ele, foi encontrada a arma que teria sido utilizada no crime: um revólver calibre 32, contendo quatro munições intactas e dois estojos. O acusado e a arma foram apresentados à Delegacia de Moju para os procedimentos cabíveis.

Sobre o caso

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram uma multidão de pessoas ao redor do carro da Dino para saber o que aconteceu. De dentro de um transporte, uma pessoa registra a cena e questiona se alguém teria visto o suspeito que atirou contra o homem. “Isso aí foi mandado”, diz uma mulher no fundo da filmagem se referindo ao crime.

Assim que foi baleado, Dino ficou consciente. É o que mostra outro registro da ocorrência. “Ajuda o cara (Dino) lá”, grita um rapaz. Com base em uma imagem, é possível ver que o projétil atingiu a cabeça da vítima.