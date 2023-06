Casal sofre tentativa de homicídio dentro de casa e suspeito é preso em Breves, no Marajó

Na manhã desta sexta-feira, 2, um casal foi vítima de tentativa de homicídio no município de Breves, no Arquipélago do Marajó, no Pará. Gedielson dos Santos Leão e Vitória Marques Ferreira foram atacados a golpes de facão dentro de casa pelo companheiro da mãe de Edielson, Sebastião Santos de Souza. O suspeito foi preso em flagrante.

Foi a própria mãe de Gedielson, Ivete Leão, que prestou ocorrência na Delegacia de Polícia Civil de Breves, relatando que o filho e a namorada estavam em casa quando o seu companheiro, Sebastião, chegou ao local e agrediu a ambos com golpes de terçado. O motivo do crime não foi declarado no relatório policial.

Gedielson teve lesões cortantes na mão e antebraço, e foi encaminhado para atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município. Já Vitória Ferreira teve sérios cortes na mão e antebraço, necessitando passar por um procedimento cirúrgico de restauração no Hospital Regional de Breves.

A equipe policial, após registro da denúncia, se deslocou até o endereço fornecido pela relatora, conseguindo realizar a prisão em flagrante do suspeito. Na cena do crime, foram encontradas a arma utilizada e as roupas das vítimas, cobertas de sangue. A arma e o denunciado foram conduzidos para a Delegacia de Polícia para as devidas providências.