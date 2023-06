​​Limoeiro do Ajuru: Casal é preso após falso sequestro de filha de empresária abaetetubense

Um casal foi preso na manhã da última quinta-feira (1º) pelos crimes de extorsão, associação criminosa e corrupção de menores, na cidade de Limoeiro do Ajuru, nordeste paraense. A ação foi deflagrada pelas polícias Civil e Militar, que receberam a informação de que uma adolescente, filha de uma empresária de Abaetetuba, teria sido sequestrada e estaria em cárcere p​​rivado no município de Limoeiro do Ajuru.

Os sequestradores estavam enviando áudios, além de um vídeo no qual a adolescente aparecia amarrada, e exigiam R$ 20 mil de sua mãe. A parti​​r de informações obtidas pelos núcleos de inteligência da polícia, foi descoberto o local onde a adolescente estava. A menor foi encontrada na companhia do casal.

Segundo a polícia, o trio revelou que tudo era uma simulação para extrair dinheiro da empresária, inclusive com participação da adolescente. Todos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Limoeiro do Ajuru, onde foram realizados os procedimentos legais. O casal segue preso, sob custódia da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), à disposição do Poder Judiciário