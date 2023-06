Feminicídio: moradora do bairro da Pedreira é morta a facadas pelo companheiro dentro de casa

Silvana Santos de Oliveira, de 53 anos, foi morta a facadas no fim da madrugada desta sexta-feira (02), por volta das 5h, dentro da casa dela, na travessa Antônio Baena, entre as avenidas Visconde de Inhaúma e Marquês de Herval, no bairro da Pedreira, em Belém. De acordo com a polícia militar, o responsável pelo crime foi o companheiro dela, Flávio Cavalcante Sarmento, com idade não divulgada.

Aparelho de monitoramento eletrônico que seria do responsável pelo crime, segundo a PM (Dilson Pimentel / Especial para O Liberal)

Eles moravam juntos nessa residência, que estava toda bagunçada, indicando possível briga, segundo alguns vizinhos. A polícia explicou que, logo após o crime, Flávio fugiu pelos telhados da vizinhança, já perto do estádio da Curuzu e do canal da Marquês. Nesse local, segundo a PM, o homem tentou se matar tocando em fios de alta tensão. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua. A polícia encontrou uma tornozeleira eletrônica próximo ao local do crime. Segundo a polícia, o aparelho de monitoramento era dele.

"O acusado foi detido, mas ele tentou se matar, colocando a mão na rede de alta tensão. Ele está sendo atendido no Hospital Metropolitano em função da descarga elétrica. Assim que tiver o posicionamento dos médicos sobre o estado de saúde dele, vai ser apresentado diretamente na Deam, que é a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher. Configurou feminicídio", explicou o 2º tenente Édipo, do 2º Batalhão da Polícia Militar (2º BPM).

Ainda segundo o 2º tenente, Flávio Cavalcante Sarmento tinha algumas passagens pela polícia. "Por roubo à mão armada e furto simples. Segundo informações da própria família da vítima, ele tinha passagens em função de ser usuário de drogas, mas não foi configurado nenhum tipo de prisão contra ele, que estava há alguns anos com a vítima, ela já sabia desse passado. Eles já tinham tido alguns conflitos", detalhou o porta-voz do 2º BPM.