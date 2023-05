Acusado de tentar matar liderança indígena tem prisão preventiva decretada pelo TJPA

O réu Juscelino Ramos Dias, conhecido como "Passarinho", acusado de tentativa de homicídio contra o cacique Lúcio Tembé, teve prisão preventiva decretada nesta quinta-feira (18), durante audiência de custódia realizada pelo juiz Iran Ferreira Sampaio, na Comarca de Tomé-Açu. Ele foi preso na terça-feira (16). O crime foi cometido no último domingo (14), no Ramal Roda D’agua, no município do nordeste paraense.

Na decisão, o magistrado ressaltou que a prisão cautelar do réu se faz necessária para a garantia da ordem pública. “É indispensável a segregação do investigado com o intuito de se preservar a paz e a tranquilidade no meio social. Os documentos produzidos no âmbito policial revelam que o autuado é possivelmente dotado de elevado grau de periculosidade, dado o modus operandi com que se deu o delito sob análise (seja pela justificativa de venda de entorpecentes ou mesmo por ‘encomenda’. Importante anotar aqui que o flagranteado foi encontrado com grande valor em espécie sob seu poder, incompatível com o ofício que alega possuir) e a maneira cruel com os fatos se desenrolaram”.

Por ser o réu também indígena, o juiz também determinou que a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) seja oficiada para que, no prazo de 24 horas, indique onde o réu poderá ficar preso.

Relembre o caso

Na madrugada do domingo de Dias das Mães, por volta de 00h30, a equipe da Polícia Civil de Quatro-Bocas estava participando da Operação “Caminhos Seguros” quando foi informada de que um crime havia sido cometido no Ramal Roda D’agua, tendo como vítima o cacique Lucio Tembé. De imediato, a equipe se deslocou ao local, onde encontrou uma caminhonete Hilux cinza com a lateral esquerda atolada e, no meio da via, a vítima, que apresentava lesão do lado direito do rosto e estava sujo de sangue. Também estava no local Benedito Anjos Oliveira, que acompanhava o cacique no momento dos fatos.

Após prestar socorro à vítima, transportando-a para o Hospital Estadual de Quatro-Bocas, a polícia interrogou Benedito na delegacia local, que teria dito que dois homens em uma motocicleta vermelha atentaram contra Lúcio Tembé, desferindo contra a vítima disparos de arma de fogo e, logo em seguida, fugiram.

Após investigações, na última segunda-feira, 15, policiais civis ficaram sabendo que houve discussão entre a vítima e o réu pelo fato de que Juscelino estaria vendendo drogas na aldeia, algo que o cacique era contrário. Ao ir em busca do réu, a equipe localizou um indivíduo com as características indicadas pelas testemunhas, conduzindo uma motocicleta preta com detalhes em vermelho.