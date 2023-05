Suspeito de tentar matar liderança indígena Lúcio Tembé é preso em Tomé-Açu

Um homem, identificado como Juscelino Ramos Dias, mais conhecido pela alcunha “Passarinho”, foi preso em flagrante, na tarde desta terça-feira (16), no distrito de Quatro Bocas, em Tomé-Açu, nordeste do Pará. Ele é suspeito de tentar matar Lúcio Gusmão Tembé, uma das principais lideranças indígenas da região, que foi alvejado na face quando retornava para sua aldeia no último domingo (14).

Cacique da aldeia Turé-Mariquita, Lúcio Tembé já estava sendo alvo de ameaças. De acordo com a investigação, o indígena teria discutido com Juscelino, que estaria fomentando o tráfico de drogas na aldeia. No momento do atentado, na madrugada do domingo, Lúcio dirigia uma caminhonete.

O suspeito foi localizado em Tomé-Açu quando se preparava para fugir. Com Juscelino foram encontrados cerca de R$ 4 mil. Ele foi encaminhado à unidade policial da sede municipal de Tomé-Açu para os procedimentos necessários e, depois, ser colocado à disposição da justiça.

Sobre o caso

A Polícia Militar informou que uma equipe encontrou a vítima baleada próxima a seu veículo, em um ramal do distrito de Quatro Bocas. Testemunhas contaram aos agentes que dois homens em uma motocicleta estariam perseguindo o cacique. Em determinado momento, o veículo de Lúcio atolou. Quando ele desceu da caminhonete para tentar retirar a caminhonete da lama, um dos criminosos atirou contra a face do cacique.

Lúcio Tembé foi socorrido e encaminhado para o hospital de Quatro Bocas. A equipe médica informou que seu quadro de saúde é considerado estável e que o cacique precisou ser transferido para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua, durante a manhã.