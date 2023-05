Liderança indígena de Tomé-Açu leva tiro na face durante atentado

Lúcio Tembé, cacique da aldeia Turé-Mariquita, em Tomé-Açu, no nordeste paraense, foi vítima de uma tentativa de homicídio na madrugada deste domingo (14). O cacique, uma das principais lideranças indígenas da região e que havia recebido ameaças, retornava em uma caminhonete para sua aldeia quando foi atingido na face.

A Poícia Militar informou que uma equipe, que estava realizando a operação Caminhos Seguros na região, encontrou a vítima baleada próxima a seu veículo, no ramal da Vila Socorro, distrito de Quatro Bocas. Testemunhas contaram aos agentes que dois homens em uma motocicleta estariam perseguindo o cacique. Em determinado momento, o veículo de Lúcio atolou. Quando ele desceu da caminhonete para tentar retirar o veículo da lama, um dos criminosos atirou contra a face do cacique.

Lúcio Tembé foi socorrido e encaminhado para o hospital de Quatro Bocas. A equipe médica informou que seu quadro de saúde é considerado estável e que o cacique precisou ser transferido para o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência durante a manhã. A Polícia Militar informou que está realizando buscas na área para tentar capturar os criminosos. Até o fechamento da reportagem ninguém foi identificado.

O atentado contra Lúcio Tembé chamou atenção de autoridades. A área onde os indígenas vivem é uma zona de conflitos entre os povos originários e a atividade do agronegócio. A titular da Secretaria Estadual dos Povos Indígenas do Pará, Puyr Tembé, disse que a suspeita é de que o cacique estava sendo monitorado pelos criminosos. “O cacique é uma das principais lideranças do movimento indígena na região, e uma das pessoas que são ameaçadas de morte por sua atuação em favor do seu povo, contra grandes empresas do agronegócio que atuam de maneira predatória na região”, disse Puyr.