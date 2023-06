'Tio Patinhas' é preso por roubo de 1 quilo de carne em Itaituba, no Pará

Um homem identificado como Jhonatan Silva Luz, conhecido como “Tio Patinhas” e de idade não divulgada, foi preso na manhã do último domingo (11), suspeito de roubar 1 quilo de carne de um estabelecimento comercial do município de Itaituba, sudoeste do Pará. As informações foram divulgadas pelo site Portal Plantão 24horas News.

Segundo as informações preliminares, uma guarnição da Polícia Militar estava em rondas na 6° Rua com a travessa Leopoldo Menezes, no bairro Jardim das Araras, em Itaituba, quando foi acionada para verificar imã situação de roubo com suspeito utilizando arma de fogo. Diante do chamado, mais duas Guarnições foram acionadas.

Durante abordagem, a PM encontrou o suspeito com um revólver calibre.32 sem munição. De acordo com testemunhas e com a segurança do comércio, “Tio Patinhas” entrou no estabelecimento, sacou a arma da cintura, abrindo e fechando o tambor do revólver. Em seguida, subtraiu 1 quilp de carne e jogou uma cédula de 2 reais no caixa. E foi em direção à saída do comércio, momento em que foi abordado e preso.

De acordo com a PM, no momento da abordagem, o suspeito estava com tornozeleira eletrônica pelo fato de responder por homicídio cometido no residencial Vale do Piracanã, tendo como vítima um homem conhecido por “Pescoço”.

Diante dos fatos, ele foi preso e encaminhado juntamente para 19° Seccional de Polícia Civil, para os procedimentos cabíveis. A reportagem solicitou uma nota para a Polícia Militar do Pará e também para a Polícia Civil do Pará, para apurar detalhes sobre a prisão e sobre a investigação do caso. Assim que houver retorno, esse texto será atualizado.