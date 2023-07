Ossada humana é encontrada em terreno abandonado do Telégrafo

Uma ossada humana foi encontrada, na manhã desta quarta-feira (19), dentro de um terreno de um prédio abandonado, que fica na passagem Prainha, próximo da rua Professor Nelson Ribeiro, no bairro do Telégrafo, em Belém. A suspeita é de que a vítima seja uma mulher, por conta de um sutiã ter sido localizado entre os restos mortais, junto com uma bolsa rosa. Entretanto, apenas a perícia poderá confirmar a identidade da vítima e a causa da morte.

Moradores disseram que um rapaz que estava dormindo no terreno abandonado localizou a vítima e ligou para polícia. Militares do 1º Batalhão foram acionados pelo Centro Integrado de Operações (Ciop) e, chegando ao local, preservaram a cena do crime. A PM acionou as polícias Civil e Científica para que realizassem as investigações preliminares. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal, onde deve passar por exames cadavéricos.

A polícia Militar isolou a cena do crime para que as polícias Civil e Científica iniciassem as investigações preliminares. (Saul Anjos / O Liberal)

Um homem, que preferiu não ter a identidade revelada, disse que a área onde o corpo estava é usada por usuários de drogas. “Esse prédio abandonado é utilizado como ponto para pessoas usarem drogas. Crime aqui pela área são comuns. Dias atrás encontraram um corpo de rapaz próximo daqui”, relatou o morador de São Sebastião da Boa Vista, no Marajó, que estava apenas passando as férias no Telégrafo, bairro onde a família dele mora.

Informações iniciais da polícia davam conta de que o caso seria um corpo carbonizado encontrado no local. No entanto, no terreno onde a ossada estava, os peritos criminais não encontraram indícios de que a vítima tinha sido queimada até a morte. A redação integrada da O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à PC e aguarda retorno.