Ossada humana é encontrada em ramal no distrito de Mosqueiro

Uma ossada humana foi encontrada no começo da noite da última segunda-feira (21), em um terreno no ramal de Caruaru, em Mosqueiro, distrito de Belém. Um morador da área, identificado como Carlos Teixeira, contou à polícia que encontrou os restos mortais quando estava fazendo uma limpeza em um terreno. As informações foram repassadas à reportagem de O Liberal pela Polícia Civil.

Segundo o delegado Heitor Magno, titular da Seccional Urbana de Mosqueiro, o morador que encontrou a ossada humana disse que avistou, por volta das 18h, o que seriam partes de esqueleto e crânio embaixo de uma moita, enquanto fazia o serviço no local. Carlos disse à polícia que não tem notícia do desaparecimento de nenhum morador daquela localidade.

O homem afirmou também que a extensão de terra do local é de 12 hectares, e que lá não há vizinhos, residindo apenas sua família. Os restos mortais foram recolhidos pela Polícia Científica do Pará e conduzidos ao Instituto Médico Legal (IML), onde será periciada para identificar a identidade da vítima.

Leia a nota da Polícia Civil na íntegra:

“A Polícia Civil informa que o caso é investigado pela Seccional Urbana de Mosqueiro. A ossada foi encontrada em um terreno no Ramal de Caruaru. Perícias foram requisitadas e diligências estão sendo realizadas para coletar mais informações.”

Restos mortais em Ananindeua

No dia 21 de outubro deste ano, uma ossada humana foi encontrada por pescadores nas primeiras horas daquele dia, nas margens do rio Maguari, no bairro Curuçambá, em Ananindeua, na Região Metropolitana de Belém (RMB). Os trabalhadores ficaram bastante assustados ao se deparar com um crânio e outros ossos humanos, ainda com peças de roupas, como um cinto e uma calça jeans, presos nos galhos de um mangal.