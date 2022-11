Suspeito por assassinato da companheira em Ananindeua é preso pela polícia

Um homem, identificado como Rodrigo Romano Farias, suspeito de assassinar sua companheira, Tania Michele das Graças de Sousa Barros, foi preso por investigadores da Divisão de Homicídios na manhã desta quarta-feira (22), no bairro da Cabanagem, em Belém. O crime ocorreu no último dia 21, em uma quitinete onde o casal morava na avenida Independência, bairro do Curuçambá, em Ananindeua.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Civil, Rodrigo foi preso na casa de uma tia. No imóvel, localizado na alameda dos Cabanos, além dos dois estava também a mãe dele. Quando os policiais chegaram ao local, por volta das 10h, o suspeito tentou fugir em um motocicleta, mas acabou sendo capturado. Levado à delegacia, ele agora está à disposição da Justiça.

Tânia tinha 46 anos e morava com o suspeito há pouco mais de um mês. O imóvel era alugado em nome da vítima. O corpo dela foi encontrado pelo proprietário, que registrou boletim de ocorrência na Seccional do Paar, posto que nenhum familiar dela foi localizado. No local, foram encontrados uma faca e um celular. A mulher tinha marcas de perfuração. A vítima e o companheiro trabalhavam como balanceiros no Ver-o-Peso. Segundo informações repassadas aos policiais, as brigas do casal eram constantes.

De acordo com um perito da Polícia Científica do Pará (PCP), a cena do crime estava muito desarrumada e havia bastante sangue espalhado no local, o que corrobora a suspeita de que vítima e assassino tenham travado luta corporal. Depois da análise do corpo no local, foi constatado que Tânia tinha várias marcas de cortes pelo corpo e que vestígios no imóvel sugerem que o criminoso lavou as mãos antes de fugir da cena do crime.