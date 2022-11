Ex-militar é condenado a 16 anos de prisão em regime fechado por feminicídio em Belém

O ex-militar Maycon da Silva Ferreira, 34 anos, acusado de matar a facada sua companheira Janicleia Matilde Guerreiro Damasceno, 39 anos, foi condenado a 16 anos de prisão em regime inicial fechado, na noite desta segunda-feira (21), pela 3ª Vara do Tribunal do Júri, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA). O crime ocorreu em 8 de agosto de 2021, por volta das 22h, na residência do casal, localizada na passagem Quintanilha, Parque Verde, no bairro do Tenoné, Belém.

No dia do assassinato, após esfaquear a companheira, Maycon ainda chegou a levá-la à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Icoaraci, dizendo que a Janicleia havia sido vítima de um assalto. No local, o acusado abandonou a mulher, que teve três paradas cardíacas, perdeu muito sangue e morreu às 6h30 da manhã. Eles tiveram um relacionamento que durou seis anos marcado com registros de muita violência doméstica.

Durante o julgamento, o réu disse que iria falar a verdade e relatou que o esfaqueamento foi acidental durante mais uma briga do casal, tentativa da defesa que trabalhava com a tese de homicídio para que a possível pena fosse mais leve. Na primeira versão dita à polícia, Maycon contou que o casal teria sido vítima de uma tentativa de assalto no bairro Tenoné, e com a reação deles, o criminoso teria esfaqueado Janicleia nas nádegas.

Maycon havia sido preso no dia 15 de outubro do ano passado, após ser acusado de ter participado de um latrocínio no município de Curuçá, na região nordeste do Pará. A Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão preventiva contra ele, que estava em uma residência de familiares na Travessa Angustura, no bairro da Pedreira, em Belém.