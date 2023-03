Ossada humana é encontrada perto do Palácio do Planalto durante treinamento do GSI

Uma ossada humana foi encontrada, nesta quinta-feira (9), em uma área de mata entre o Palácio do Planalto e o 1º Grupamento do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. A descoberta ocorreu durante um treinamento do Gabinete de Segurança Institucional (GSI). O corpo estava com um celular e uma carteira.

Após ser recolhida, a ossada foi levado ao Instituto Médico Legal (IML). Por estar em um espaço de céu aberto, o corpo pode ter se deteriorado mais rápido e também há a possibilidade de ação de animais. Para a Polícia Civil, as condições indicam que a ossada não está no local "necessariamente há muito tempo". Porém, os peritos ainda vão analisar o corpo para estipular o tempo que o corpo estava no local.

As investigações tentam identificar a causa da morte da vítima.