Corpo do sexo masculino é encontrado às margens do rio Xingu em Altamira

Um corpo do sexo masculino, ainda não identificado, foi encontrado na manhã de domingo, 5, boiando no rio Xingu, em Altamira, no sudeste do Pará. Já em estado de decomposição, o cadáver foi localizado por uma mulher que passava numa embarcação, próximo ao local conhecido como Porto da Funai, na orla da cidade.

As informações do portal A Voz do Xingu dão conta de que a mulher chegou a levar o cadáver até a margem do rio e contactou a Polícia Militar (PM). Em vídeo que circula na internet, é possível ver pelo menos três viaturas, policiais e alguns curiosos próximo ao porto. O corpo permaneceu boiando em área rasa até a chagda de equipes da Polícia Civil (PC) e Científica do Pará (PCP).

VEJA MAIS

A princípio, a suspeita é que o homem possa ter se afogado - comenta o portal do interior, segundo apuração no local. O corpo foi

removido para Instituto Médico Odontológico Legal (Imol) para os exames de necropsia, que deverão apontar a causa da morte.

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.