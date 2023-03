Marabá: Mulher se joga no rio Tocantins para fugir de estupro, após ter o celular roubado

​Um homem identificado como Bruno da Silva Reis foi preso depois de roubar o celular de uma mulher e tentar estuprá-la, na área da Orla de Marabá, sudeste paraense, na manhã do último sábado (4). Para fugir do agressor, que estava armado, a vítima se jogou no rio Tocantins. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Pará.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 7h e deslocou uma equipe até a avenida Marechal Deodoro, em busca do suspeito. A vítima, que estava na Delegacia de Polícia Civil, repassou as características do homem - moreno, estatura mediana e vestia camisa branca.

Bruno Reis ainda estava no local e, após a vítima receber uma foto do suspeito, o reconheceu como autor do crime. O homem, então, foi conduzido para a unidade policial, onde foram realizados os procedimentos cabíveis ao flagrante. A polícia não conseguiu localizar a arma mencionada pela vítima.

Na delegacia, a polícia identificou que Bruno já tinha antecedentes criminais, inclusive, por roubo. O criminoso está sob custódia da Secretaria de Administração Penitenciária do Pará (Seap), à disposição do Poder Judiciário.​​