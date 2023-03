Brasil tem média de 2 estupros por minuto, aponta estudo do IPEA

O Brasil tem uma média estimada de dois estupros por minuto. É o que aponta estudo publicado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), tendo como base dados da Pesquisa Nacional da Saúde, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (PNS/IBGE), e do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), do Ministério da Saúde, referentes ao ano de 2019.

A maior quantidade de casos de estupro ocorre entre jovens, com o pico de idade aos 13 anos, segundo o Sinan. O estudo também concluiu que dos 822 mil casos por ano, apenas 8,5% chegam ao conhecimento da polícia e 4,2% são identificados pelo sistema de saúde.

Além da impunidade, o estudo observa que muitas das vítimas de estupro ficam desatendidas em termos de saúde, uma vez que a violência sexual contra as mulheres frequentemente está associada a depressão, ansiedade, impulsividade, distúrbios alimentares, sexuais e de humor, alteração na qualidade de sono, além de ser um fator de risco para comportamento suicida.

O Ipea aponta também quatro grupos principais de agressores: os parceiros e ex-parceiros, os familiares (sem incluir as relações entre parceiros), os amigos/conhecidos e os desconhecidos.