Homem é preso por estuprar a filha e duas enteadas em Icoaraci

Um homem foi preso no conjunto Recanto Verde, no distrito de Icoaraci por violentar a própria filha e duas enteadas. O mandado de prisão preventiva, por estupro de vulnerável, foi cumprido nesta quinta-feira (2) por agentes da Polícia Civil do Pará (PC), por meio da operação 'De Olho Nelas', da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca).

De acordo com o relatório policial, a prisão preventiva foi deferida em desfavor do suspeito depois de ele ter violentado a filha de 11 anos de idade, no mês de dezembro de 2022. Ele também foi investigado por ter estuprado as duas enteadas no ano de 2013, quando elas tinham 8 e 10 anos de idade.

O preso foi submetido a exame de corpo de delito e será conduzido para central de triagem da Marambaia. A operação 'De Olho Nelas' se estenderá até o mês de maio, com prisões de autores de abusos contra crianças e adolescentes.