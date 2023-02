​Foragido de Marituba é preso por estupro de vulnerável em Parauapebas

Policiais militares conseguiram cumprir, na manhã deste domingo (26), um mandado de prisão em desfavor de um homem que estava foragido do município de Marituba, na Região Metropolitana de Belém (RMB), pelo crime de estupro de vulnerável. O suspeito foi abordado e reconhecido pelos policiais na cidade de Parauapebas, no sudeste do Pará.

Era por volta de 10h, quando os militares estavam em ronda pelas ruas do bairro Betânia e avistaram o suspeito seguindo em direção ao bairro Alto Bonito. O homem carregava um notebook, o que chamou a atenção dos policiais.

VEJA MAIS

Segundo reportagem do Correio de Carajás, questionado s​​obre o aparelho eletrônico, o foragido afirmou que havia consertado para um cliente. Diante disso, os policiais o acompanharam até o endereço do terceiro, onde foi realizada a entrega do aparelho.

De acordo com a polícia, ao longo do caminho, o homem estaria inquieto, despertando novamente a suspeita da guarnição, que solicitou seus documentos e, a partir de um levantamento minucioso, identificou o mandado de prisão em aberto contra o suspeito.

Ele foi levado até a delegacia de Polícia Civil e apresentado à autoridade policial de plantão. Sob custódia da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), o homem segue à disposição do Poder Judiciário.