Suspeito de estupro de vulnerável é preso com arma e munições em Igarapé-Miri

​Um homem foi preso, na última quinta-feira (23), pelo crime de estupro de vulnerável e posse ilegal de arma de fogo, na cidade de Igarapé-Miri, nordeste paraense. Além do mandado de prisão, as equipes policiais realizaram busca e apreensão no local onde ele foi encontrado. Segundo a Polícia Civil, o homem estaria de posse de uma arma de fogo obtida ilegalmente.

Durante o cumprimento dos mandados judiciais a polícia localizou, inicialmente, três munições calibre. Questionado sobre onde estaria o arm​​amento, o investigado revelou que a arma se encontrava na casa de sua família, localizada no Ramal da Paciência.

O homem acompanhou as equipes policiais e, chegando na residência informada, os policiais receberam autorização para adentrar ao imóvel. No local, foi localizada uma espingarda calibre 28 e munições.

Com isso, o suspeito foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil, para a realização dos procedimentos cabíveis. Ele segue preso, sob custódia da Secretaria de Administração Penitenciária do Pará (Seap), e à disposição do Poder Judiciário.