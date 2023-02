Daniel Alves reage na prisão após descobrir que continuará preso; confira

Após a defesa do jogador de futebol Daniel Alves apresentar recursos para solicitar a liberdade provisória do cliente, a justiça espanhola decidiu que o ex-Barcelona, de 39 anos, continuará preso no país por acusação de estupro à uma jovem de 23 anos, na Espanha. O lateral-direito da seleção brasileira não reagiu bem diante a notícia. Ele passou a manhã desta quarta-feira (22) sozinho, em silêncio e não quis se alimentar. As informações são da emissora “Cuatro TV”.

Na terça-feira (21), os juizes Eduardo Navarro, Myriam Linage e Carmen Guil julgaram que o jogador vai permanecer preso de forma provisória no presídio Brians 2, em Barcelona, onde está sob custódia desde o dia 20 de janeiro. Ele é acusado de estupro contra a mulher de 23 anos em uma boate, em Sutton, no dia 30 de dezembro do ano passado. O jogador nega as acusações.

O advogado de Daniel, Cristóbal Martell, entrou com recursos para que o atleta esperasse a data do julgamento em liberdade, como a entrega do passaporte e uso de monitoramento eletrônico, para que o jogador não deixasse o país. No inquérito, explica-se que o rápido avanço das investigações e provas "aumentam exponencialmente o risco de fuga inicial", devido à condição econômica de Daniel, o que foi decisivo para negar o pedido de liberdade. O julgamento ainda não tem data marcada.

No decorrer do caso, Daniel Alves mudou sua narrativa dos fatos diversas vezes. A princípio, ele disse que não conhecia a moça. Depois, mudou sua versão dizendo que esteve com a mulher, mas sem relações sexuais. Mais tarde, mudou novamente afirmando ter tido penetração de forma consentida. Posteriormente, o atleta reverte a acusação e diz ter sido ele a vítima de assédio sexual.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)