Daniel Alves preso: jogador teria se declarado vítima em versão sobre o caso de estupro; entenda

Preso preventivamente desde o dia 20 de janeiro, o jogador de futebol Daniel Alves, de 39 anos, é acusado de ter estuprado uma jovem de 23 anos, em uma boate de Barcelona, na Espanha, no dia 30 de dezembro de 2022.

Durante o seu depoimento, que ocorreu no dia de sua prisão, o jogador mudou de versão pelo menos três vezes. Na última, Daniel Alves teria dito que na realidade era a vítima na situação, e que a jovem teria realizado sexo oral sem o seu consentimento. “Ela veio diretamente até mim. Eu não toquei naquela garota”, alegou o jogador.

Três versões em apenas um dia

Na primeira versão, o jogador de futebol ex-Barcelona afirmou que nada teria acontecido. Na segunda versão, Daniel Alves conta que ele e a vítima teriam apenas se cruzado na porta de um banheiro reservado. Quando apresentou sua terceira versão, o lateral direito afirmou que estava tentando “proteger” a jovem.

O último depoimento oficial prestado por Daniel Alves já foi contestado por diversas provas apresentadas. Após a possível violência sexual, a vítima foi a um hospital de Barcelona, onde realizou exames que constataram a presença de sêmem na sua região genital, indicando que houve penetração.

Na última quinta-feira (16), em audiência que determinou se Daniel Alves continuaria na prisão ou não, o advogado propôs ao jogador que aceitasse a versão de uma relação sexual consensual.

Análise de digitais corrobora versão apresentada pela vítima

Apesar disso, a versão da vítima parece se confirmar cada vez mais. Desta vez, a análise de digitais em diversos pontos do banheiro, como a maçaneta da torneira, um espelho atrás da porta e na tampa do vaso sanitário, corroboram com a descrição da vítima sobre o momento da agressão sexual.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)