Dani Alves: vítima falou com amiga antes de entrar no banheiro 'Ele está me dizendo para ir'

Novas informações sobre o caso da mulher que acusa Daniel Alves de estupro e agressão circulam, após revelar que conversou com uma amiga minutos antes de entrar no banheiro da boate Suttin, em Barcelona. "Ele está me dizendo para ir, mas não sei por quê", teria relatado à amiga. A informação foi publicada no jornal Ara, da Espanha.

As câmeras de segurança da boate captaram a resposta e o gesto da amiga. "Vá e feche", respondeu ela, apontando para o jogador de futebol. Em depoimento à justiça, a denunciante disse que quando foi chamada por ele, não sabia que o local era um lavabo. De acordo com o tempo de filmagem, os dois ficaram 16 minutos no banheiro da boate.

Daniel Alves está preso provisoriamente desde o dia 20 de janeiro deste ano, mas a defesa apresentou um recurso pedindo a liberação do jogador. Ao longo do processo, Daniel mudou quatro vezes o seu depoimento, entre as principais falas, negou que teria tido algum envolvimento, depois disse que se tocaram, até confessar que houve interação seuxal, no entanto, consentida. Os exames de DNA comprovaram que houve penetração sexual na vítima, reforçando a denúncia da vítima.

Em caso de presenciar - ou sofrer uma violência física ou sexual - contra mulheres, é possível ligar e denunciar no 180 ou Disque 100.