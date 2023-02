Caso Daniel Alves ganha nova prova de acusação, diz jornal espanhol

A defesa do jogador Daniel Alves ganhou mais uma surpresa hoje. De acordo com o Jornal Espanhol Ara, o áudio gravado na câmera de segurança da boate teria flagrado o jogador chamando a vítima para ir ao banheiro.

Os áudios da câmera de segurança também confirmariam que a vítima não teria noção que estava sendo chamada para ir ao banheiro. A prova complica a defesa do jogador, que diz ter tido uma relação consensual com a jovem dentro da boate; confira a descrição do áudio

"Ele está me dizendo para ir, mas não sei por quê", disse a vítima sendo apressada por uma amiga.

"Vá e feche", disse a amiga apontando para Daniel Alves.

Após o momento, os dois teriam ficado no banheiro por 16 minutos, período em que a vítima afirma ter sido abusada. Daniel Alves está em prisão preventiva na Espanha desde o mês passado, (20), após ter prestado depoimentos contraditórios sobre o caso.

Fora os áudios divulgados pelo jornal espanhol, exames de DNA já teriam confirmado a relação sexual entre os dois ao mostrar que o sêmen encontrado na vítima era do jogador.

A defesa de Daniel Alves apresentou na última quinta-feira (9), uma solicitação para que o jogador responda o processo em liberdade. O pedido foi contestado pela defesa da vítima e pelo Ministério Público Espanhol.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)