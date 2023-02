Caso Daniel Alves: perícia confirma que sêmen encontrado na vítima era do jogador, afirmam jornais

Foram encontrados restos de sêmen de Daniel Alves dentro do corpo da vítima do estupro do qual ele é acusado. Este é o resultado dos laudos forenses entregues pela polícia de Barcelona à Justiça da Catalunha, na Espanha, onde o jogador brasileiro está preso de maneira preventiva desde o dia 20 de janeiro. As informações são dos jornais espanhóis "El Mundo" e "El Periódico".

Os dois veículos reforçam que estas provas evidenciais dão maior sustentação à versão da mulher de 23 anos que denunciou o lateral-direito ex-Barcelona, Juventus e PSG por estupro. Isso porque os restos biológicos de Daniel Alves foram encontrados em amostras intravaginais da vítima, em suas roupas e no chão do banheiro da boate Sutton, em Barcelona, onde o caso ocorreu na madrugada do dia 31 de dezembro.

Contradição

Desta forma, o resultado da perícia forense contradiz a última versão entregue pela defesa de Daniel Alves, que afirma que a jovem havia feito apenas sexo oral no brasileiro. Ainda de acordo com os veículos, todos os restos biológicos encontrados eram de Daniel Alves.

As provas foram recolhidas pela Unidade Central de Agressões Sexuais (UCAS) da Mossos d'Esquadra, nome dado à polícia da Catalunha. As amostras foram analisadas pelo Instituto Nacional de Toxicologia e Ciências Forenses da Espanha.