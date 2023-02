Caso Daniel Alves: ‘Colocaria todo o meu corpo no fogo por ele’, diz ex-esposa do jogador preso

Dinorah Santana saiu novamente em defesa do jogador Daniel Alves, preso desde o dia 20 de janeiro, sob acusação de agressão sexual. Desta vez, durante entrevista a um jornal espanhol, a ex-mulher e mãe dos dois filhos de Alves disse que ele seria “incapaz de desonrar uma mulher” e que os conhecidos do jogador sabem que ele possui boa índole.

VEJA MAIS

Segundo Dinorah, a prisão e as acusações contra o ex-companheiro têm sido um pesadelo para os dois filhos, com idade de 15 e 16 anos. "Ninguém que conhece o Dani, que o ama, que faz parte da vida dele, pode ficar bem com a situação que está. Nem eu, nem as crianças. Está ficando muito complicado a cada dia que passa”, declarou.

Durante um trecho da entrevista ao jornal espanhol “Sport”, foi perguntado a Dinorah se ela “colocaria a mão no fogo” por Daniel Alves. A ex-companheira declarou ter confiança no jogador e que seria capaz de colocar o corpo todo no fogo por ele.

“Eles estão condenando Dani anteriormente, sem ele ter sido julgado. Dani seria incapaz de desonrar uma mulher. Fomos casados por 10 anos e nos conhecemos há 22. Todos ao redor do Dani, desde aquele que limpa a casa dele no Brasil, até o Barcelona, todo mundo sabe quem ele é e quem não seria capaz de fazer coisas assim”, complementou Dinorah.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)