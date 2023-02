Caso Daniel Alves: defesa do jogador apresenta recurso por liberdade provisória

A defesa de Daniel Alves, preso por agressão sexual, apresenta oficialmente nesta quarta-feira (8) à Justiça de Barcelona, na Espanha, o recurso para conceder liberdade provisória. O advogado do jogador, Cristóbal Martell, busca convencer o tribunal de que o ex-jogador do Barcelona pode aguardar o julgamento em sua residência, localizada na cidade espanhola.

As atualizações do caso foram veiculadas no jornal espanhol “Sport”, na manhã desta quarta. Segundo o portal de notícias, Martell propõe diversas opções para conseguir a liberdade provisória do jogador. Entre elas, o uso de tornozeleira eletrônica, a entrega do passaporte ou que Daniel Alves seja obrigado a se apresentar diariamente ao tribunal, até a data oficial do julgamento.

Daniel Alves foi acusado de estupro por uma mulher de 23 anos, que estava na boate Sutton, em Barcelona. Segundo a vítima, o crime ocorreu no dia 30 de dezembro. Vinte e um dias após o ocorrido, o jogador foi detido e segue em uma penitenciária provisoriamente, enquanto aguarda pelo julgamento.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)