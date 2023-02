Daniel Alves: Ministério Público da Espanha é contra concessão de liberdade provisória do jogador

O Ministério Público da Espanha se manifestou, nesta segunda-feira (6), contra a concessão de liberdade provisória ao jogador de futebol Daniel Alves, preso desde o último dia 20 de janeiro suspeito de agressão sexual contra uma mulher de 23 anos. Os promotores acreditam que o atleta braisleiro possa querer fugir do país para se livrar da culpa. As informações são do GE.

VEJA MAIS

A defesa de Daniel Alves, que está sendo realizada pelo advogado Cristóbal Martell, recorreu contra a prisão do jogador. Martell alegou que o cliente não iria fugir da Espanha, e chegou, inclusive, a sugerir que entregasse o passaporte e usasse uma “pulseira telemática”, uma espécie de tornozeleira eletrônica.

No entanto, o Ministério Público espanhol considerou que mesmo com as medidas oferecidas pelo advogado de Daniel Alves, ainda há risco do atleta fugir para o Brasil.

Andamento do caso

Nos próximos dias, a Justiça de Barcelona irá receber as alegações dos advogados de defesa da suposta vítima. A advogada Ester García vai explicar os motivos pelos quais também se opõe à liberdade condicional solicitada pelo jogador.

Caberá à terceira seção do Juizado de Barcelona a decisão sobre o recurso movido pelos advogados do jogador.

Segundo aponta o jornal "La Vanguardia", essa decisão não deve demorar mais do que um mês.