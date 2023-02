Acusação de Daniel Alves faz uso do caso Robinho para solicitar prisão

A acusação do jogador Daniel Alves tem usado o caso Robinho para solicitar a prisão do acusado. O medo é que o jogador viaje para o Brasil e não seja extraditado.

Segundo informações dadas pelo UOL, os advogados de Daniel citaram o caso Robinho dando ênfase no fato de que o ex-atacante foi condenado em três instâncias na Itália, e continua livre no Brasil. Além disso, a oposição confirma as provas científicas que comprovam a versão da vítima no dia 30 de dezembro, na discoteca Sutton, em Barcelona.

O documento da acusação ainda diz que a prisão preventiva é a única garantia de que o jogador esteja presente durante a investigação. As oposições do Ministério Público Espanhol e da acusação particular da denunciante foram encaminhadas ao Tribunal Provincial de Barcelona.

O que diz a defesa de Daniel Alves?

As medidas apresentadas no documento enviado pelo advogado Cristóbal Martell incluem o uso de tornozeleira eletrônica, entrega de passaportes brasileiro e espanhol e o compromisso de assinar termo de presença diariamente em uma delegacia ou juizado.

A defesa também afirma que caso o jogador responda em liberdade, haverá o cumprimento de ordem de restrição relacionada à denunciante.

Relembre o caso Robinho

O jogador de futebol Robinho foi condenado a nove anos de prisão na Itália, considerado culpado no caso de estupro coletivo em uma casa noturna na Itália. .

Quando condenado, Robinho já estava no Brasil e pela legislação do país não exigir cumprimento de pena local quando o processo é fora do território nacional, o jogador responde em liberdade até viajar para algum país que tenha acordo de extradição com a Itália.

A acusação alega que na Espanha, o processo não é diferente.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ana Carolina Matos).