Caso Daniel Alves: advogado de defesa reclama de 'exagero' da Justiça ao manter jogador preso

A Justiça da Espanha negou o pedido de prisão domiciliar do lateral-direito Daniel Alves, que terá que acompanhar, de dentro da cadeia, todo o processo pelo qual é acusado de estuprar uma mulher de 23 anos no último dia 31 de dezembro, em um banheiro da boate Sutton, em Barcelona. A decisão da corte rendeu comentários do advogado do jogador brasileiro, Cristóbal Martell, que reclamou de excesso de rigor no caso e reiterou que não há risco de fuga do país.

“Daniel Alves da Silva continua tão inocente quanto antes dessa resolução. A vontade de sair da Espanha e evitar o processo por parte dele é inexistente e a decisão é exagerada. Usa como prova as declarações do boletim de ocorrência e não os elementos apresentados pela defesa”, disse Cristóbal Martell, que defende Alves há cerca de um mês, desde quando o jogador foi preso preventivamente no dia 20 de janeiro.

A fala de Martell foi dada na saída da penitenciária Brians 2, nos arredores de Barcelona, onde o lateral seguirá detido até o fim de todo o processo judicial, algo que pode durar até dois anos. Daniel Alves tem 39 anos e está sem clube desde teve o contrato rescindido unilateralmente pelo Pumas, do México, assim que foi preso na Espanha.

Discurso contraditório

Apesar da fala do advogado, Daniel Alves segue dando versões diferentes do caso. A última apresentada pela defesa do brasileiro e divulgada pelo jornalista espanhol Cesc Maideu é de que Alves, na verdade, teria sido vítima de assédio por parte da mulher.

“Eu não toquei naquela garota. Ela veio para cima de mim”, teria insistido o brasileiro em depoimento, afirmou o jornalista.

Mesmo se colocando como vítima, as provas obtidas pela investigação policial vão no sentido oposto ao que prega o lateral-direito. Em análise pericial do banheiro da área VIP da boate, onde teria ocorrido o estupro, foram encontradas impressões digitais da vítima na maçaneta da torneira, em um espelho atrás da porta e na tampa do vaso sanitário, confirmando as posições descritas, em seu depoimento, pela mulher que acusa Daniel Alves de estupro.