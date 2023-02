Procurado por supostamente estuprar prima de 9 anos é preso em Moju

Um homem com mandado de prisão em aberto pelo crime estupro de vulnerável foi detido pela Polícia Civil do Pará (PCPA) nesta terça-feira (21) na comunidade São José, ramal do Crai, zona rural de Moju, nordeste do Pará. O acusado teria violentado sexualmente a prima, que tem 9 anos. As autoridades não revelaram mais detalhes sobre o crime que ele supostamente cometeu.

De acordo com a PCPA, o primo da vítima foi encaminhado até a delegacia da Cidade, onde ele ficará à disposição da Justiça.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil, além das ajudas prestadas à menina. A reportagem aguarda retorno.