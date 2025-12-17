Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Óbidos: Foragido por estupro é preso em navio no Pará

Suspeito com mandado de prisão em aberto foi detido durante fiscalização de rotina, a caminho de Santarém

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra agentes da Base "Candiru" com o suspeito detido. (Foto: Divulgação | Agência Pará)

Um homem procurado por estupro foi preso em Óbidos, região oeste do Pará, na manhã de quarta-feira (17/12). A captura ocorreu durante uma fiscalização de rotina em uma embarcação.

O indivíduo estava na embarcação "Dona Lívia", que havia saído de Parintins, no Amazonas, e tinha Santarém como destino. Agentes da Base Integrada Fluvial "Candiru" realizaram a abordagem.

Durante a verificação de documentos, foi constatado um mandado de prisão em aberto contra o homem. Após os procedimentos de praxe, ele foi colocado à disposição da Justiça.

Ação reforça segurança fluvial

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social em exercício, coronel PM Ed-Lin Anselmo, ressaltou a importância da prisão. Segundo ele, o fato reforça o trabalho diário dos agentes de segurança nos rios do Pará.

O coronel destacou que as equipes atuam rotineiramente nas áreas fluviais. O objetivo é abordar as embarcações para identificar pessoas foragidas da Justiça e evitar atos ilícitos, garantindo maior segurança nos rios estaduais.

Pena para o crime de estupro

O Código Penal Brasileiro estabelece a punição para o crime de estupro. A reclusão prevista é de seis a dez anos.

A lei aplica-se a quem "constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

óbidos

procurado por estupro

agentes da base candiru

é preso

viajava em embarcação
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Homem ataca ex-companheira com terçado dentro de UBS na zona rural de Bragança

Suspeito identificado como Emerson foi preso e encaminhado para a Delegacia

17.12.25 22h44

DECISÃO

Hétero Top: TJPA aumenta pena de condenado por estupro e fixa regime fechado

O julgamento ocorreu no dia nesta quarta-feira, 17 de dezembro de 2025

17.12.25 20h05

POLÍCIA

Duplo homicídio é registrado em residência no bairro da Cabanagem, em Belém

As vítimas eram um casal conhecido no bairro como Thiago e Mel, na passagem Fé em Deus

17.12.25 19h52

POLÍCIA

Motorista de aplicativo denuncia agressão por professor universitário em Belém

A agressão aconteceu porque a motorista se recusou a levar excedente de passageiros 

17.12.25 18h36

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Duplo homicídio é registrado em residência no bairro da Cabanagem, em Belém

As vítimas eram um casal conhecido no bairro como Thiago e Mel, na passagem Fé em Deus

17.12.25 19h52

POLÍCIA

Homem ataca ex-companheira com terçado dentro de UBS na zona rural de Bragança

Suspeito identificado como Emerson foi preso e encaminhado para a Delegacia

17.12.25 22h44

POLÍCIA

Operação da PF apura corrupção de agentes públicos no Pará e Distrito Federal

Segundo a Polícia Federal, os investigados teriam o objetivo de desviar verbas públicas por meio de fraudes em processos de licitação, com posterior utilização dos valores desviados no pagamento de vantagens indevidas e ocultação de patrimônio

16.12.25 8h53

POLÍCIA

Dupla é presa suspeita de armar emboscada que matou cabo da PM em Santa Izabel do Pará

Os suspeitos foram detidos nesta segunda-feira (15/12) em São Luís, no Maranhão

15.12.25 14h26

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda