Óbidos: Foragido por estupro é preso em navio no Pará

Um homem procurado por estupro foi preso em Óbidos, região oeste do Pará, na manhã de quarta-feira (17/12). A captura ocorreu durante uma fiscalização de rotina em uma embarcação.

O indivíduo estava na embarcação "Dona Lívia", que havia saído de Parintins, no Amazonas, e tinha Santarém como destino. Agentes da Base Integrada Fluvial "Candiru" realizaram a abordagem.

Durante a verificação de documentos, foi constatado um mandado de prisão em aberto contra o homem. Após os procedimentos de praxe, ele foi colocado à disposição da Justiça.

Ação reforça segurança fluvial

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social em exercício, coronel PM Ed-Lin Anselmo, ressaltou a importância da prisão. Segundo ele, o fato reforça o trabalho diário dos agentes de segurança nos rios do Pará.

O coronel destacou que as equipes atuam rotineiramente nas áreas fluviais. O objetivo é abordar as embarcações para identificar pessoas foragidas da Justiça e evitar atos ilícitos, garantindo maior segurança nos rios estaduais.

Pena para o crime de estupro

O Código Penal Brasileiro estabelece a punição para o crime de estupro. A reclusão prevista é de seis a dez anos.

A lei aplica-se a quem "constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso".