Corpo de feirante é encontrado em estado de decomposição atrás de residencial no Tapanã

Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado em área de mata, atrás do residencial Viver Primavera, no bairro do Tapanã, em Belém, no fim da manhã desta sexta-feira, 3. O cadáver foi identificado como sendo de Max dos Santos Monteiro, de 38 anos, e estava desaparecido desde a última segunda-feira, 27.

A polícia chegou até a ocorrência por meio de denúncias anônimas e confirmou o achado. O corpo está em área de mata, próximo a um córrego, área de difícil acesso. A identificação do corpo foi possível porque a irmã da vítima compareceu ao local e reconheceu a tatuagem que o homem tem na mão e também as roupas que ele estava usando.

A parente do morto não quis conceder entrevista, mas informou às autoridades no local que Max estava desaparecido desde segunda-feira, 27, quando saiu de casa por volta das 12h. Segundo a irmã de Max, ele era feirante na feira do Barreiro há pouco tempo, pois se mudou de Manaus, no estado do Amazonas, onde residia com uma mulher e quatro filhos. Ele também seria usuário de drogas, segundo o relato da irmã.

Após a perícia preliminar, o perito criminal Ivanildo Rodrigues comentou a análise do corpo no local: "Em decorrência do avançado estado de putrefação da vítima, não é possível determinar o que pode ter levado à morte. Somente o médico legista pode definir, uma vez que ele vai fazer um exame mais detalhado do corpo. O local, com muita chuva, animais silvestres ou domésticos que já mexeram um pouco com o local de crime... Próximo do corpo nós constatamos apenas um par de sandálias e encontramos uma documentação", afirma.