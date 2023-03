Mulher que matou rival foi indiciada por 'lesão corporal seguida de morte' e 'embriaguez ao volante'

O inquérito que apurava a causa da morte da biomédica Líbia Tavares dos Santos, de 29 anos, concluiu que a suspeita ​Jussara Nadiny Cardoso Paixão, 24 anos, deve ser indiciada por 'lesão corporal seguida de morte' e 'embriaguez ao volante'. O caso aconteceu na madrugada do dia 22 de fevereiro, quando Jussara teria causado a morte de Líbia, ex-namorada do seu atual parceiro.

Segundo o portal Plantão 24h News, o delegado William Richer concluiu pelo indiciamento da jovem após ouvir testemunhas e a suspeita Jussara Nadiny, e ter acesso aos laudos periciais que indicaram a causa da morte de Líbia e a embriaguez de Jussara.

Jussara Nadiny escoltada por policiais penais após prestar depoimento na Seccional de Polícia Civil de Santarém. (Reprodução / Plantão 24h News)

O delegado William Richer também teve acesso a vídeos do momento do acidente que reforçam a tese da defesa de Jussara e dela própria, de que Líbia se atirou sobre o capô do carro que era dirigido por Jussara na madrugada do dia 22. Entretanto, o delegado entendeu que apesar das circunstâncias, o modo como Jussara aciona a frenagem do veículo é desproporcional à ameaça que a ação de Líbia representava naquele momento.