Mulher acusada de atropelar e matar rival comparece à Polícia Civil em Santarém neste sábado (25)

Presa pelo atropelamento que resultou na morte de Líbia Tavares dos Santos, Jussara Nadiny Cardoso Paixão foi levada à 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil, na manhã deste sábado (25), para ser ouvida em depoimento.

Jussara Nadiny, 24 anos, é apontada como a responsável pela morte de Líbia Tavares, 29 anos, que teria sido atropelada propositalmente na madrugada da última quarta-feira (22), em Santarém, no oeste do Pará.

Jussara deverá permanecer presa, conforme determinou o Juiz da 3° Vara Criminal de Santarém, Gabriel Veloso de Araújo, na quinta-feira (23). “O que foi feito hoje foi a audiência de custódia para verificar as condições pessoais de Jussara e as condições que ocorreram à prisão, se ela seria mantida presa ou não. Dentro do que existe nos autos, ela vai permanecer custodiada e agora até por inclusive, ser portadora de diploma universitário, ela tem direito de cela especial”, explicou o juiz ao portal de notícias O Impacto.

Ela foi autuada em flagrante por crime de homicídio doloso. Na madrugada de quarta-feira (22), a Polícia Militar foi acionada para verificar um atropelamento ocorrido próximo ao Hospital Regional de Santarém. No local, os militares constataram que a morte de Líbia Tavares não teria sido um atropelamento comum, mas, sim, um homicídio.

Antes do atropelamento, as duas mulheres haviam discutido

O delegado plantonista da 16ª Seccional de Polícia Civil, Willian Fonseca, informou que, momento antes da morte, as duas mulheres haviam discutido, em um bar, localizado no final da avenida Mendonça Furtado, bairro da Prainha. O motivo para a desavença entre as duas seria o atual namorado de Jussara, ex- de Líbia, ainda segundo o jornal O Impacto.

Líbia deixou o local de carro, e logo foi seguida por Jussara. As duas voltaram a se encontrar na avenida Sérgio Henn, canto com a Moaçara, quando Líbia resolveu sair do veículo e decidiu tirar satisfação na frente do carro dirigido por Jussara, que acelerou e a arrastou por mais de 300 metros, até chegar no cruzamento da avenida Sérgio Henn com a rua Palhão.

Ao frear, Líbia caiu bruscamente no chão e bateu a cabeça. O Samu 192 foi acionado, e iniciou os procedimentos de reanimação, mas a jovem morreu dentro da ambulância. Jussara só não fugiu do local por conta que tiraram a chave do carro dela. A Redação Integrada entrou em contato com a Polícia Civil para saber detalhes do depoimento de Jussara.