Adolescente atropela três jovens em Santarém; vítima de 17 anos teve perna amputada

Um adolescente atropelou três jovens, incluindo outras duas menores de idade, na tarde de sexta-feira (24), na Rua 13 de Maio, no bairro Vitória Régia, na Grande Área da Nova República, em Santarém, no oeste do Pará. Ele dirigia um veículo emprestado. O delegado do caso pediu a internação do adolescente na Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (Fasepa), segundo informações da Prefeitura de Santarém, enquanto o dono do veículo vai responder um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). As vítimas foram socorridas com ferimentos - uma delas, de 17 anos, teve a perna amputada.

VEJA MAIS

As vítimas têm 18, 17 e 15 anos. Segundo a última atualização do Hospital Municipal Alberto Tolentino, para onde elas foram socorridas, divulgada no início da tarde deste sábado (25), a jovem de 17 anos chegou à unidade com quadro de politrauma e teve a perna esquerda amputada. Ela passou por uma cirurgia para reimplante do membro, mas a equipe ainda aguarda para verificar se o procedimento será considerado um sucesso. O prazo é de 48h para repasse dessa informação.

Já a jovem de 18 anos também passou pelo centro cirúrgico para corrigir uma luxação na perna esquerda. O médico identificou que não houve fratura na bacia. Ela saiu da estabilização e foi encaminhada para a clínica cirúrgica. A paciente de 15 anos já recebeu alta médica.

Depois do acidente, começaram a circular nas redes sociais, vídeos atribuídos ao adolescente que dirigia o veículo que atropelou as jovens, realizando manobras arriscadas nas ruas de Santarém.

O adolescente foi autuado por ato infracional análogo à lesão corporal grave. A ocorrência foi inicialmente atendida pela Unidade Integrada Propaz (UIPP) do bairro Nova República e, posteriormente, encaminhada à 16ª Seccional Urbana de Santarém.