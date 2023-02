Morte de biomédica: mulheres discutem por causa de ex e uma acaba presa após atropelar a outra

A biomédica Líbia Tavares dos Santos morreu após ser atropelada, na madrugada desta quarta-feira (22) em Santarém, oeste do Pará. O caso ocorreu por volta de 2h30, na avenida Sérgio Henn, bairro Aeroporto Velho, próximo ao Hospital Regional da cidade. De acordo com a polícia, o carro responsável pelo acidente teria arrastado a vítima por cerca de 300 metros até que Líbia caísse do veículo. A polícia suspeita de que o atropelamento tenha sido motivado por rixa envolvendo relacionamento, porque a condutora, Jussara Nadiny Cardoso Paixão, que também é biomédica, seria atual companheira do ex-namorado de Líbia. Ela foi presa em flagrante. A polícia autuou a suspeita por homicídio doloso – quando há intenção de matar.

O delegado Jamil Casseb disse que Líbia e Jussara teriam uma rixa pelo histórico de relacionamento. As duas estavam de carro, quando se encontraram e tiveram uma discussão. Foi então que Líbia teria descido do veículo durante o desentendimento e Jussara avançou com o automóvel em direção a ela. A vítima ficou presa no capô do carro e caiu depois de 300 metros.

“Elas tinham uma rixa. A condutora do veículo, Jussara, é a atual namorada do ex-companheiro de Líbia. Elas se encontraram e começaram a discutir. Ambas estavam de carro, mas a Líbia desceu do veículo no decorrer da confusão. A Jussara atropelou a vítima, que ficou presa no capô do carro, e caiu depois de 300 metros. Líbia bateu a cabeça no chão e veio a óbito no local. Jussara foi presa em flagrante delito e autuada por homicídio doloso”, disse Casseb.

Segundo o relatório da ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para averiguar um atropelamento com morte.

As investigações policiais apontaram que Jussara começou a briga em um bar localizado no bairro da Prainha. Ela teria jogado cerveja contra Líbia, além de encontrar o carro em que a vítima estava.

Jussara supostamente xingou e buzinou a colega de profissão, quando Líbia desceu do automóvel e foi atropelada em seguida.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil do Pará e aguarda retorno.