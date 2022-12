Criança de um ano morre atropelada por ônibus em Santarém

Um acidente envolvendo um ônibus resultou na morte de uma criança de 1 ano e um mês na Comunidade João Pereira (JP), em Santarém, oeste do Pará, na tarde desta quinta-feira (1º). Com informações do Blog do Pião.

Segundo informações preliminares, a criança teve a cabeça esmagada pelo coletivo após ser atropelada na frente da casa onde mora, na região de planalto santareno.

Inconformada, a tia da criança contou que estava chegando em casa no ônibus quando a tragédia aconteceu.

“Eu tava dentro do ônibus e quando eu desci com a minha irmã, que a gente viu, a criança já estava morta. O ônibus tinha passado por cima da cabeça dela. Ela tava aqui na casa da mãe dela, na estrada. Não sabemos como foi, só ouvimos dizendo que era pra parar o ônibus, que ele tinha passado em cima da neném”, relatou.

As circunstâncias do atropelamento ainda não foram esclarecidas, uma das suspeita é que a criança tenha corrido atrás do coletivo após avistar a tia do lado de dentro.

Após o acidente, os ânimos ficaram exaltados e alguns populares tentaram linchar o motorista que acabou se evadindo do local por medo de represálias, segundo informou o Sargento Ramilson.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remoção do corpo.