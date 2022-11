Mojuí dos Campos está sem vacinas contra a covid para crianças de 3 a 4 anos

O município de Mojuí dos Campos, no oeste do Pará, está sem doses da vacina Coronavac para crianças de 3 a 4 anos desde o dia 30 de outubro. O desabastecimento foi confirmado pela assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal, que informou já ter alertado a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) sobre o fato, mas ainda não recebeu previsão para o envio de novas doses. Os demais públicos continuam com vacinas disponíveis.

A reportagem de O Liberal solicitou o posicionamento da Sespa sobre o caso e aguarda retorno.

Vacinação da faixa etária de 6 meses a 2 anos:

Na última segunda-feira (28) a Secretaria Municipal de Saúde de Mojuí dos Campos abriu o agendamento para vacinação com a Pfizer Baby, para crianças de 6 meses a 2 anos de idade - com e sem comorbidades.

Segundo o órgão, o agendamento pode ser feito diretamente nas unidades de saúde dos sequintes bairros e comunidades:

Bairro Esperança

Bairro Alto Alegre

Bairro Cidade Alta

Comunidade Boa Fé

Comunidade Baixa da Onça

Comunidade Moju do Belarmino

Comunidade Corpus Christi

Comunidade Vista Alegre do Moju

Comunidade Boa Sorte

Comunidade Água Fria

Comunidade Igarapé do Piranha

Os atendimento nas unidades de saúde ocorre de segunda à sexta-feira, das 8h às 16h. Vale observar que existe uma portaria com definição de funcionamento das unidades durante a Copa do Mundo, nos dias de jogos do Brasil.