Justiça mantém prisão de jovem que atropelou e matou rival em Santarém

​Jussara Nadiny Cardoso Paixão, 24 anos, deverá permanecer presa, conforme determinou o Juiz da 3° Vara Criminal de Santarém, Gabriel Veloso de Araújo, nesta quinta-feira (23). A jovem é apontada como a responsável pela morte de Líbia Tavares, 29 anos, que teria sido atropelada propositalmente na madrugada da última quarta-feira (22), em Santarém, no oeste do Pará.

“O que foi feito hoje foi a audiência de custódia para verificar as condições pessoais de Jussara e as condições que ocorreram à prisão, se ela seria mantida presa ou não. Dentro do que existe nos autos, ela vai permanecer custodiada e agora até por inclusive, ser portadora de diploma universitário, ela tem direito de cela especial”, explicou o juiz ao portal de notícias O Impacto.

Autuada em flagrante por crime de homicídio doloso, a manutenção da prisão ainda deverá ser novamente analisada, conforme outras informações apresentadas pela autoridade policial no inquérito que ainda não foi concluído.

Após audiência​​ de custódia, a acusada foi encaminhada para o Complexo Penitenciário de Santarém, onde continua à disposição do Poder Judiciário.