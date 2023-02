Motorista passa com carro por cima de pedestre após discussão

Um motorista foi flagrado passando com o carro por cima de um pedestre na capital goiana, na terça-feira (14), por volta das 19h. A cena foi registrada no cruzamento entre as avenidas Mutirão e T-7, ponto de grande movimento na cidade.

Marcelo Quirino de Andrade, de 49 anos, voltava do trabalho no momento do acidente. Os familiares da vítima afirmam que o condutor do veículo atropelou Marcelo de forma proposital.

A família contou ao G1 que o motorista encostou o carro em Marcelo, que questionou: “quer me atropelar?”. O condutor, então, jogou o carro em cima dele. Segundo testemunhas, a vítima teria dado um tapa no carro após ser encostado pelo veículo.

Marcelo está internado no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), consciente e respirando espontaneamente, conforme informações de familiares. O homem teve mais de oito fraturas pelo corpo.

O caso está sendo investigado pelo 4º Distrito Policial, que deve analisar as imagens das câmeras de segurança. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)